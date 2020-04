Le ministère français des sports laisse la porte ouverte à la tenue de la Grande Boucle.

Cela a été une journée de contrastes. Il y a d’abord eu la joie des coureurs français d’apprendre qu’ils pourront rouler à nouveau à l’extérieur et ne plus devoir se contenter de pédaler sur rouleaux. Avant que le cyclisme ne s’inquiète pour son poumon économique, le Tour de France, à la suite du discours du Premier ministre français, Édouard Philippe. "Les grandes manifestations sportives qui regroupent plus de 5 000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre" , a-t-il déclaré à l’Assemblée nationale.