De plus en plus de coureurs évoquent leur lassitude à rester confinés et à devoir s’entraîner et courir sur rouleaux.

Les coureurs cyclistes, et certainement en Belgique où ils peuvent rouler en extérieur, ne sont pas les plus mal lotis parmi les sportifs. Les systèmes d’entraînement et de courses virtuelles sur rouleaux offrent en effet une opportunité que n’ont pas nécessairement les sportifs pratiquant certaines autres disciplines. Mais ils commencent aussi à provoquer une certaine lassitude. Ainsi, Alejandro Valverde, qui fêtera ce 25 avril son 40e anniversaire, confiné, chez lui à Murcie, avoue que l’épidémie de coronavirus et ses conséquences commencent à lui peser.

"Heureusement, j’ai une grande maison et les enfants ont de la place pour jouer au foot ou au tennis, rouler à vélo, mais les entraînements sur la route me manquent, sentir le vent sur mon visage, a dit l’Espagnol à El Mundo. Certains coureurs s’entraînent cinq ou six heures sur rouleaux, mais cela n’a pas beaucoup d’intérêt car on ne sait pas quels seront nos prochains objectifs. S’entraîner sur rouleaux, cela vous épuise complètement mentalement et physiquement."

