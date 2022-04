Savez-vous quel âge précis vous aviez ce dimanche ? Probablement pas. Remco Evenepoel, lui, s'en souviendra toute sa vie: 22 ans et 89 jours. Il faut dire qu'on n'a pas fini de lui rappeler cet exploit d'avoir remporté, si jeune, un monument du cyclisme. Depuis les années 60, personne n'avait été aussi précoce. Eddy Merckx avait débloqué son compteur à Milan-Sanremo en 1966, à 20 ans et 275 jours. Il reste, comme dans bien des domaines, le maître en la matière. Valère Van Sweevelt (21 ans et 14 jours à Liège 1968), Jean-Pierre Monseré (21 ans et 33 jours en Lombardie, en 1969) et Rik Van Steenbergen (21 ans et 217 jours sur le Ronde 1946), tous Belges, sont les seuls à avoir fait mieux que Remco. Même l'ogre Tadej Pogacar avait sagement attendu 22 ans et 247 jours pour remporter cette même Doyenne, l'an dernier.Ce premier très grand succès est l'occasion de revenir sur le phénomène de précocité qu'est le leader de la Quick Step-Alpha Vinyl. Jugez plutôt:: le 27 janvier 2019, il prend le départ du Tour de San Juan, sa première course professionnelle. 34e à l'arrivée de cette étape destinée aux sprinteurs, il prendra surtout une belle 3e place dans le contre-la-montre et remportera le classement du meilleur jeune grâce à sa 9e place finale.: le 24 février, il découvre déjà le niveau World Tour en prenant part à l'UAE Tour. 15e au sommet de Jebel Hafeet, il peut s'expliquer une première fois avec les meilleurs grimpeurs du peloton avant d'abandonner suite à une chute sans gravité lors de la quatrième étape.: le 7 juin 2019, Remco prend le départ des Hammer Series dans le Limbourg néerlandais. Une épreuve particulière qui s'apparente à une course aux points sur route, par équipe. Peu médiatisée, cette course restera pourtant la première qui aura vu passer la ligne d'arrivée en tête, et en solitaire, sans qu'on puisse réellement parler de victoire "personnelle". Sorti d'un groupe qui comptait Bouwman, Bodnar et surtout Wellens à 30 kilomètres de l'arrivée, Remco réussit son premier raid solitaire et rapporte un maximum de points à son équipe. Aranburu et Van Avermaet complètent finalement le podium, à plus d'une minute. Rien que ça.: six jours après sa démonstration aux Hammer Series, finalement restée assez "confidentielle" au vu du format de l'épreuve, Remco remporte la deuxième étape du Tour de Belgique en solitaire, après avoir poussé Victor Campenaerts à la faute alors que les deux hommes étaient sortis en duo. Quatrième du contre-la-montre le lendemain, puis troisième de l'étape reine en terminant dans la bonne échappée avec Campenaerts et Kron, il remporte également le classement final de ce Tour de Belgique.: le 3 août de cette première année chez les professionnels, le Brabançon s'aligne sans pression à la Clasica San Sebastian, généralement réservée aux coureurs qui sortent du Tour de France. Il va pourtant créer la surprise en anticipant la dernière ascension avec Toms Skujins, qu'il déposera dans les pentes les plus raides, pour remporter sa première grande classique avec 38 secondes sur tous les favoris.: cinq jours après sa démonstration à San Sebastian, Remco est sacré champion d'Europe du contre-la-montre à Alkmaar. Si Asgreen (2e) et Ganna (6e) se tiennent en 4 petites secondes, le Belge a relégué toute la concurrence à 19 secondes. Un véritable exploit sur un exercice aussi particulier que le contre-la-montre. En septembre, il s'offrira même une médaille d'argent aux championnats du monde d'Harrogate, derrière l'intouchable Rohan Dennis. Et il marquera les esprits sur la course en ligne en se sacrifiant pour Philippe Gilbert, tombé sur le circuit final.: en janvier et février, il remporte le Tour de San Juan et le Tour d'Algarve, glanant au passage trois victoires d'étapes. Après la longue interruption due au Covid, il gagne encore le Tour de Burgos (et une victoire d'étape) puis le Tour de Pologne, son premier succès dans une course par étapes World Tour. Il marque notamment les esprits avec un raid solitaire de 52 kilomètres au terme duquel il brandit le dossard de Fabio Jakobsen, gravement blessé lors de la première étape. Et est donc invaincu sur ses quatre premières courses de la saison.: le 15 août 2020, il est le favori du Tour de Lombardie. Pourtant, il ne s'agit là que de son premier monument. Alors qu'il est dans le groupe de tête à 40 kilomètres de l'arrivée, il passe au-dessus d'un parapet dans la dangereuse descente de Sormano et atterrit huit mètres plus bas. Au bout de plusieurs minutes d'une attente angoissante, les nouvelles sont "bonnes", compte tenu des circonstances: le coureur est conscient et emmené en ambulance. Il souffre finalement d'une fracture du bassin qui met un terme à sa saison et qui le privera du printemps 2021.: le 8 mai 2021, près de neuf mois après sa terrible chute, Remco reprend la compétition... au Tour d'Italie. Son premier grand tour. Septième du chrono inaugural, puis quatrième de deux autres étapes et longtemps dauphin d'Egan Bernal au classement général, le Brabançon joue le coup à fond, jusqu'à disputer les sprints intermédiaires. Mais il connaîtra un jour "sans" sur les routes de Montalcino, lors de la 11e étape, avant de poursuivre sa dégringolade au classement général et d'abandonner sur chute au soir de la 17e étape. Qu'à cela ne tienne, il est de nouveau coureur cycliste et a pris de l'expérience dans son exercice de prédilection.: en juillet, il dispute ses premiers Jeux olympiques mais rentre déçu de Tokyo, avec une 49e place sur la course en ligne et une 9e place dans le contre-la-montre. Il terminera la saison en remportant le Tour du Danemark, la course des Raisins, la Brussels Classic et encore la Coppa Bernocchi, après avoir glané trois médailles, mais pas de titre, aux championnats d'Europe et du monde.: après une préparation hivernale complète, il gagne dès son premier jour de course au Tour de Valence, avant de "perdre" le classement général dans l'étape reine. Il rectifie le tir en Algarve (il écrase le chrono et remporte le général) mais inquiète sur Tirreno. Avant de perdre le Tour du pays basque le dernier jour. Au départ de son troisième monument (il a pris la 19e place du Tour de Lombardie 2021), et pour sa première participation à la classique de ses rêves, il fait mouche à Liège-Bastogne-Liège en attaquant dès la Redoute pour s'imposer en solitaire.Un peu plus de trois ans après ses débuts chez les professionnels, "le phénomène est devenu un champion", comme l'écrivent nos confrères de L'Equipe.