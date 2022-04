Remco a pris la tête du classement général du Tour du Pays basque.

"Je crois que je peux être fier de moi ! Endosser le maillot jaune de leader à la veille de l’arrivée finale sur l’une des courses par étapes WorldTour les plus difficiles de la saison et avec un tel plateau, cela me laisse sans voix…"

En dépit de la pluie froide qui arrosait ce vendredi soir les hauteurs de Mallabia et une bonne partie du Pays basque, Remco Evenepoel avait un sourire jusqu’aux oreilles !

Dauphin de Primoz Roglic pour cinq petites secondes au matin de la 5e étape du Tour du Pays basque, le Brabançon a réussi un impressionant tour de force en créant un mouvement décisif à 19 km de l’arrivée. Derrière le duo Soler-Rodriguez alors en tête de course, le coureur de chez Quick-Step Alpha Vinyl a placé une offensive tranchante et emmené dans son sillage six hommes dont Vingegaard et Martinez, des équipiers de Roglic et Yates piégés par un très beau coup tactique couvert par le champion du monde Julian Alaphilippe.