La nouvelle est tombée peu après 22 heures. Par le biais d’un communiqué, l’équipe Deceuninck-Quick Step a annoncé l’abandon de Remco Evenepoel. Victime d’une chute durant la 17e étape, il souffre de plaies et de contusions à la main, au genou, aux côtes et au coude gauches. Un scanner, passé dans la soirée, n’a heureusement révélé aucune fracture. Mais le staff médical de la formation belge a estimé qu’il était préférable de le retirer de la course. (...)