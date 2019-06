Les infos cyclisme du jour.

Evenepoel aux Hammer Series Limburg

Après le Tour de Norvège et avant celui de Belgique (début mercredi prochain), Remco Evenepoel participera le week-end prochain aux Hammer Series Limburg. L'équipe Deceuninck-Quick Step dirigée par Tom Steels sera également composée de Devenyns, Jakobsen, Lampaert, Martinelli et Morkov.

Naesen aux côtés de Bardet sur le Dauphiné

Oliver Naesen sera au départ du Critérium du Dauphiné ce dimanche à Aurillac. Le coureur de chez AG2R-La Mondiale y épaulera son leader Romain Bardet, troisième de l'épreuve en 2018.

Laurens De Vreese en contact avec Cofidis

Le Belge Laurens De Vreese, qui évolue sous le maillot d'Astana depuis 2015, serait sur le point de quitter la formation kazakh. Le coureur de Grammont (30 ans), en fin de contrat en décembre, figure sur les tablettes de la formation Cofidis qui souhaite renforcer son noyau des classiques.

Martinez incertain pour le Tour

Le Colombien Daniel Martinez, vainqueur d'étape sur le dernier Paris-Nice, a été victime d'une chute à l'entraînement dans son pays en début de semaine et est incertain pour le prochain Tour de France. Il souffre d'une fracture du poignet droit.

Fin de saison pour Sam Oomen

Sunweb ne pourra plus compter sur Sam Oomen cette saison. Le Néerlandais souffre d'un problème de circulation dans son artère iliaque à l'aine gauche et doit se faire opérer. L'opération doit avoir lieu dans six semaines car le coureur s'est fracturé la hanche durant le récent Giro, a annoncé son équipe mercredi. Ce problème a été diagnostiqué juste avant le Giro après que des examens ont été effectués pour comprendre les raisons d'une perte de puissance dans les jambes qui entraînait des douleurs. Plusieurs traitements ont été essayés sans succès, a expliqué Sunweb. Le staff médical estime à présent que l'opération est la seule solution.