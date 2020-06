L'espoir néerlandais Gijs Leemreize a amélioré de trois secondes le KOM du Liégeois.

Philippe Gilbert s’était fait plaisir, cette semaine, en roulant avec son petit frère, l’ancien pro Jérôme, dans ses Ardennes. Avec notamment la réussite d’un défi lancé par son frangin : décrocher le record de l’ascension la plus rapide de La Redoute, la fameuse côte au pied de laquelle le champion liégeois a grandi. Et il avait réussi à faire mieux que Romain Bardet, le précédent détenteur de ce KOM (King Of The Mountain, pour roi de la montagne) sur l’application Strava, en grimpant la montée de Liège-Bastogne-Liège en quatre minutes et vingt-cinq secondes.

Il avait alors invité les cyclistes à tenter de faire mieux, à tenter d'être plus rapide sur l'ascension de La Redoute. Et un espoir néerlandais vient d’y arriver. Gijs Leemreize, âgé de 20 ans et membre de l’équipe Jumbo-Visma Development Team (la structure de formation du team du World Tour) a grimpé la célèbre côte liégeoise trois secondes plus vite que Philippe Gilbert.