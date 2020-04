Victime d’une fracture du fémur à Paris-Nice, le Canadien aura le temps de revenir pour les Jeux Olympiques, en 2021.

Tous les sportifs de haut niveau le savent. Ils peuvent passer des années à travailler en vue d’un objectif et être rattrapé par le mauvais sort. Ils peuvent voir tous leurs efforts réduits à néant à cause d’une chute. C’est ce qu’a pensé le Canadien Michaël Woods en tombant lourdement lors de la cinquième étape de Paris-Nice. Avec comme conséquence une fracture du fémur. Et l’abandon de ses ambitions pour la saison.

Le puncheur canadien âgé de 33 ans rêvait notamment des Jeux Olympiques de Tokyo. Bon grimpeur et attiré par les médailles, celui qui s’était classé deuxième de Liège-Bastogne-Liège 2018 ou aussi troisième du Championnat du Monde de cette même année avait fait des JO un grand objectif. À l’arrêt avec une longue revalidation à la clé, le coureur de la formation EF Pro Cycling se réjouit, donc, du report des Jeux Olympiques. "Ce n’est pas facile, c’est une sérieuse blessure, mais je trouve de la motivation avec le fait que ces JO sont reportés d’un an", commente le Canadien. "Je travaille à mon retour. J’espère pouvoir déjà bien revenir cette année. Notamment en septembre. Avec l’espoir d’être bien sur les Championnats du Monde, s’ils sont bien maintenus. Pour l’instant, je peux faire un peu de rouleau. Même si tout le monde me dépasse sur Zwift actuellement… Mais c’est déjà bon de pouvoir pédaler un peu !"