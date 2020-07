Alors que la reprise se profile de plus en plus à l’horizon, que chacun fourbit ses armes dans cette perspective, que les programmes des uns et des autres sont égrainés, certains sont bien obligés de penser aussi l’avenir.

Comme un tiers du peloton, Greg Van Avermaet est en fin de contrat, avec une équipe qui va perdre son sponsor principal de surcroît.

S’il peut choisir, celui qui est toujours septième coureur mondial et premier Belge au classement UCI aimerait autant rester fidèle à une structure (l’ex-BMC devenue CCC) où il aura évolué ces dix dernières saisons au moins.