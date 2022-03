La renommée du Samyn grandit. Samedi, lors du Circuit Het Nieuwsblad, un collègue allemand nous a dit qu’il regrettait de ne pas pouvoir rester en Belgique jusqu’à l’épreuve de ce mardi. "J’aurais bien aimé la découvrir, John Degenkolb m’a dit l’an passé que cette course, qu’il disputait pour la première fois, est vraiment dure", explique-t-il.

Elle l’est depuis que la course disputée entre Quaregnon et Dour a changé sa physionomie, depuis qu’elle a introduit des secteurs pavés sur son circuit local. Depuis cette modification, la course d’ouverture de la saison en Wallonie (pour les pros, car il y a déjà eu des compétitions pour les jeunes dans la partie francophone du pays, notamment avec les épreuves de Villers-le-Temple) suscite un intérêt grandissant. "Cela se voit à notre plateau, au nombre d’équipes World Tour qui demandent à venir sur Le Samyn", se réjouit l’organisateur Jean-Luc Vandenbroucke. "Nous en aurons onze ce mardi, avec souvent un bel effectif. Comme avec Fabio Jakobsen, le vainqueur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, chez Quick Step-Alpha Vinyl, comme avec Tim Merlier, le vainqueur de l’an passé, chez Alpecin-Fenix, ou avec Lotto-Soudal, qui vient avec une solide armada avec Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Florian Vermeersch et le prometteur Arnaud De Lie !"