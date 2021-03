La 53e édition du Samyn se déroule, ce mardi, sur un parcours de 205,4 kilomètres tracé entre Quaregnon et Dour. La course d’ouverture wallonne se terminera par quatre tours d'un circuit local de 26,2 km comprenant les secteurs pavés de la rue du Vert Pignon, de la côte de la Roquette, du chemin de Wihéries, de la côte de la Nonette et du chemin de Belle Vue.

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), qui a ajouté le Samyn à son programme à la dernière minute, fait office de favori de cette 53e édition. D’autant que le Néerlandais a prouvé dimanche, lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, qu’il était en grande condition. Florian Sénéchal (Deceuninck – Quick-Step), vainqueur en 2019, John Degenkolb (Lotto-Soudal), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) et Niki Terpstra (Total Direct Energie), lauréat en 2016 et 2018, tenteront de barrer la route du champion des Pays-Bas. L’arrivée est prévue à Dour aux alentours de 17h20.

Le Samyn des Dames se déroulera également ce mardi, sur un parcours de 92,5 km, et devrait se conclure aux alentours de 14h45.







