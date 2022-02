Dans une entame de saison 2022 toujours contrariée par une pandémie mondiale, une bonne partie du peloton n’a pas contredit la formule qui veut qu’on en revient toujours à ses racines. Loin de l’été austral, des cimes colombiennes ou de la Pampa argentine et d’un cyclisme "globalisé", c’est en Europe que les Alaphilippe, van Aert, Roglic, Gilbert ou encore Evenepoel ont programmé leur reprise. Si le Tour Down Under ou celui de San Juan sont, une nouvelle fois, passés par la trappe du calendrier UCI, le Saudi Tour y a, lui, fait son retour après une toute première édition organisée en 2020, juste avant que le coronavirus n’entre dans nos vies.