Les deux compères de Groupama-FDJ ont fait contre mauvaise fortune bon cœur à Abu Dhabi.

Comme pour l’ensemble du peloton, le Tour des Emirats arabes unis s’est terminé au soir du 27 février pour Arnaud Démare et Ramon Sinkeldam. La sixième édition de la course par étapes moyen-orientale a été stoppée à deux journées de la fin après le test positif de deux masseurs d'une équipe italienne au Covid-19. Cette situation a contraint quatre équipes, dont Groupama-FDJ, au confinement au sein de l’hôtel Yas Marina d’Abu Dhabi. Mais durant les dix jours qu’aura finalement duré leur quarantaine, Arnaud Démare et Ramon Sinkeldam n’ont pas manqué d’imagination pour tuer le temps, pour le plus grand plaisir de leurs followers. Comme les dix autres membres de Groupama-FDJ bloqués à Abu Dhabi, le Français et le Néerlandais sont rentrés en Europe ce dimanche. Sans contracter la maladie et en laissant d'amusants témoignages de leur aventure commune sur les réseaux sociaux.

Jour 5: Ramon Sinkeldam "wants to break free"

Jour 5: Arnaud Démare façon Rocky

Jour 6: Ramon Sinkeldam en cobaye effrayé

Jour 6: déjà un premier best-of

Jour 8: Arnaud Balboa vs Ramon Creed

Jour 9: le père Noël tape à la porte

Jour 10: la libération tant attendue

Jour 10: l'accueil triomphal du patron