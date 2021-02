Tour des Emirats arabes unis: Pogacar remporte le classement final, la dernière étape pour Caleb Ewan

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté le classement final général du Tour des Emirats arabes unis, première course du WorldTour de la saison, la seule au Moyen Orient, samedi à l'issue de la 7e et dernière étape entre Yas Mall et Abou Dhabi Breakwater sur 147 kilomètres.