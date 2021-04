Le sprint surpuissant d'Asgreen, l’impitoyable loi du plus fort CyclismeVidéo Quentin Finné

Plus rapide que van der Poel au sprint, Asgreen s’est montré le plus solide tout au long d’une finale qu’il a toujours maîtrisée.



Si la justesse du jeu d’équipe des Deceuninck-Quick Step participa à le porter vers le succès il y a dix jours sur le Grand Prix de l’E3, Kasper Asgreen s’est clairement montré le plus fort dimanche dans une course au cours de laquelle il n’a semblé à aucun moment en difficulté.



(...)