La préparation de la future saison commence à s’intensifier. L’équipe Lotto-Soudal part par exemple en stage en Espagne à partir de ce vendredi. Jusqu’au 24 janvier. Soit un peu plus de deux semaines. Ce ne sera plus sur l’île de Majorque, où la formation belge avait ses habitudes ces dernières années. Et ce ne sera plus non plus dans un contexte traditionnel.

"Non, malheureusement", commente Maxime Monfort. "Nous avons décidé de continuer à maintenir nos différentes bulles. Nous avons évolué de cette manière durant la saison 2020, depuis l’arrivée du coronavirus. Et vu la situation sanitaire actuelle, nous maintenons ce modèle. C’est dommage, car nous aurions aimé réunir tout le monde. D’abord pour un team-building, pour la cohésion du groupe. Le stage de janvier permet aussi à tout le monde de se voir, ce qui n’est parfois plus possible durant la saison pour une partie des coureurs. Mais avec ce coronavirus, ce ne sera pas possible cette année."

Toute l’équipe part vendredi, dans la même région, celle d’Alicante, en Espagne. Mais à trois endroits différents : à Javea, à Oliva et à Denia. "Nous avons divisé notre effectif en trois groupes", poursuit Maxime Monfort. "Il n’y a pas de préparation idéale, mais nous sommes partis sur un groupe des classiques, avec par exemple Philippe Gilbert, Tim Wellens, John Degenkolb, Florian Vermeersch mais aussi le néopro wallon Sébastien Grignard. Il y a un autre groupe, celui que nous avons appelé sprinter. Articulé autour de Caleb Ewan et de tous les gars qui l’entourent habituellement, comme Jasper De Buyst, mais il y a aussi Oldani, Gerben Thijssen, Tosh Van der Sande. Et il y a enfin un groupe de grimpeurs. Avec surtout des jeunes, encadrés par Marczynski, dans lequel il y a Harm Vanhoucke, mais aussi l’autre néopro wallon Sylvain Moniquet."