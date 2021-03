Comme chaque lundi, nous vous avons donné l'opportunité de choisir un sujet traité par notre rédaction sportive . Vous avez été nombreux à vouloir en savoir plus sur la tournure que prendra la fin de carrière de Philippe Gilbert et plus précisément sur ses chances de jouer les premiers rôles dans les prochaines classiques.Malheureusement pour la Lotto-Soudal, la forme affichée par son leader est pour l'instant décevante. Alors qu'il a tout fait pour être au mieux sur ce Milan-Sanremo qui manque au palmarès de chasseur de monuments qu'il est, la prestation du champion du monde 2012 a laissé un goût de trop peu à ses fans.(...)