Deuxième du classement général du Tour d'Italie à seulement 15 secondes du maillot rose Egan Bernal : tel est le bilan de Remco Evenepoel après une semaine de course. Un résultat qui pourrait être qualifié d'excpetionnel pour n'importe quel prétendant à la victoire finale mais qui l'est encore plus pour le Brabançon surtout quand on sait d'où il revient.

Le coureur du Wolfpack a disputé un début de course quasiment parfait mais sans trop en faire, ce qui est contraire à son tempérament résolument offensif. Evenepoel a commencé son Giro sur les chapeaux de roues avec un premier chrono épatant après, faut-il le rappeler, près de neuf mois sans compétition suite à sa chute sur le Tour de Lombardie.