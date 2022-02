G. Co.

Dans l'ombre de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, Toon Aerts, 27 ans et membre de l'équipe Baloise - Trek Lions vivait une carrière marquée par son titre de champion d'Europe et double vainqueur du classement final de la Coupe du monde. Mais l'Anversois a vu son monde s'écrouler quand il a reçu une lettre de l'UCI lui expliquant qu'il avait été contrôlé positif lors d'un contrôle antidopage lors d'un contrôle hors compétition le 19 janvier dernier. Des traces de cette substance ont été retrouvés dans les urines du coureur.