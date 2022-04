Chaque jeudi, nous vous proposons d'approfondir un sujet d'actualité. Cette semaine, vous voulez en savoir plus sur l'avenir de Remco Evenepoel et l'orientation que doit prendre sa carrière après sa victoire à Liège-Bastogne-Liège.



Tout d'abord, il convient de rappeler une énième fois que le Brabançon n'a que 22 ans. Soit cinq de moins que Wout van Aert, qui jongle encore entre le cyclo-cross, les classiques flamandes et la conquête du maillot vert sur le Tour de France. Avant, peut-être, de partir à la chasse aux classiques wallonnes et pourquoi pas aux courses par étapes. Bien que la palette du champion de Belgique semble encore plus large que celle du prodige de Schepdael, il est la preuve que tout est possible quand le talent est là.



(...)