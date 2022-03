Les Strade Bianche devraient offrir du spectacle, ce samedi. Avec Pogacar, Alaphilippe et Pidcock, trois favoris se dégagent. Mais quels Belges pourraient jouer les trouble-fêtes ?

Les Strade Bianche ont le vent en poupe ! La course toscane est vue par la majorité du peloton comme un potentiel 6e Monument . Quant à vous, chers lecteurs, cette course suscite plus votre curiosité que la situation de Luka Elsner au Standard ou le retour de David Goffin en Coupe Davis, si l'on en croît notre sondage de ce matin . Chose promise, chose due, voici donc un passage en revue des chances belges pour cette première grande classique 2022.Ni Mathieu van der Poel ni Wout Van Aert ne seront présents sur la ligne de départ à Sienne, ce samedi. Les routes blanches seront donc privées des deux derniers hommes qui les ont domptées. Julian Alaphilippe, vainqueur en 2019 et second il y a douze mois fait donc figure de favori. Un statut qu'il partage avec Tadej Pogacar et Tom Pidcock. Mais les noms de ces trois hommes sont tous accompagnés d'un ou plusieurs points d'interrogation, entre la forme incertaine des deux premiers et le fait que le double vainqueur du Tour n'ait pas accroché le moindre top 5 en deux participations.

Dès lors, un Belge peut-il créer la surprise sur la Piazza del Campo ce samedi ?



(...)