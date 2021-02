Si le boyau de la roue avant de l’Anversois ne s’était insidieusement dégonflé dimanche et qu’il était reparti d’Ostende habillé d’un quatrième maillot arc-en-ciel, la question ne se poserait très probablement pas…La poisse est, malheureusement pour Van Aert, passée par là et l’a désormais installé dans la peau du triple vice-champion du monde (contre-la-montre, course en ligne route et cyclo-cross), une sorte de Poulidor de l’arc-enc-ciel. Un comble quand on sait que le plus grand rival du coureur de chez Jumbo-Visma, Mathieu Van der Poel, avait pour grand-père le plus légendaire second.(...)