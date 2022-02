Le néo-professionnel, déjà 3e jeudi et vendredi, a devancé l'Australien Jay Vine (Alpecin-Fenix) et l'Italien Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) dans un sprint à trois au sommet du Mont Bouquet, long de 4,6 km à 9,1 pour cent de déclivité moyenne. Vainqueur du dernier Tour de l'Avenir, le Tour de France espoirs, c'est sa 3e victoire chez les pros après deux étapes du Sazka Tour en août 2021. Leader depuis sa victoire en solitaire vendredi lors de la 3e étape, Benjamin Thomas (Cofidis) a conservé le maillot corail de leader. Le Français compte respectivement 7 et 8 secondes de marge sur l'Italien Alberto Bettiol (EF Education - Easy Post) et Johannessen. Le Suisse Joel Suter (UAE Emirates) et l'Allemand Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty Gobert), derniers fuyards du jour, ont vu le peloton les avaler au pied de la montée finale, laissant les favoris s'expliquer. Le successeur de Tim Wellens, vainqueur final en 2021, sera connu dimanche après un chrono individuel de 11 kilomètres à Alès.