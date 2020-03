Le coureur de Lotto-Soudal combine entraînement et garde d'enfants...

Rentré chez lui après avoir disputé Paris-Nice, John Degenkolb a retrouvé sa famille. Et le nouveau contexte du … télétravail, qui touche aussi les coureurs professionnels… Comme le coureur de la formation Lotto-Soudal le montre dans cette vidéo.

"Quand les écoles sont fermées et qu'il faut restreindre les contacts sociaux tout en restant en forme, ma femme et moi avons décidé de nous entraîner ensemble", explique-t-il. "Et les enfants adorent !" Avant d'ajouter : "J'aimerais que tout le monde prenne ses responsabilités en limitant les contacts au maximum. Moi, une fois rentré à la maison, je vais lire des livres à mes enfants, écouter quelques vinyles. Restez en bonne santé et à bientôt."