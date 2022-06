On avait pris l’habitude de les voir sur des courses comme le Tour de France, Liège-Bastogne-Liège ou Paris Roubaix, les voitures Skoda seront également présentes sur le Baloise Belgium Tour, du 15 au 19 juin.

Les modèles KODIAQ Facelift et SUPBERB soutiendront l’organisation de la course. "Chaque modèle de la gamme excelle en termes d’espace et de polyvalence, ce qui a fait de Skoda une valeur sûre auprès de de la direction de la course, des équipes, et de leur invitée", précise la marque dans un communiqué.