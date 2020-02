C’est officiel : le Tour de Wallonie, qui a lieu cette année du 18 au 22 juillet, s’arrêtera le lundi 20 juillet prochain à Visé. La Cité des Oies accueillera l’arrivée de l’étape.

A cet effet, de récents repérages ont d’ailleurs été effectués sur l’avenue Albert 1er à hauteur du magasin Color Code.

Le Tour de Wallonie avant peut-être de recevoir son (très) grand frère du Tour de France. Le Grand Départ de l’édition 2021 a été attribué à la capitale danoise de Copenhague. Les organisateurs cherchent désormais des étapes et donc des endroits de passage pour revenir sur le sol français. La ville de Visé, qui a reçu le départ de l’étape menant à Tournai via toute la dorsale wallonne le 2 juillet 2012, est en tout cas preneuse et bien située géographiquement parlant.

Il n’est pas interdit de penser que l’idée ait été soufflée à l’oreille de Christian Prudhomme, le big boss du Tour, à l’occasion de l’inauguration officielle de la plaque « Visé, ville départ du Tour » en avril 2019.

Elle trône désormais avenue du pont à hauteur du restaurant « Chez Léa ». Rendez-vous en juillet 2021 ?