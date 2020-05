Le Tour de Wallonie, épreuve cycliste initialement prévue du 18 au 22 juillet, envisage un report au mois d'août pour ainsi se conformer aux décisions prises mercredi par le Conseil National de Sécurité (CNS) qui interdit les compétitions sportives jusqu'au 31 juillet.

"Le TRW Organisation est à la recherche d'une nouvelle date en août pour la tenue de son épreuve en 2020", a déclaré l'organisateur de la course 2.Pro Series dans un communiqué. "Nous respectons les consignes du CNS, la santé doit passer avant tout", a dit Christophe Brandt, administrateur délégué de TRW Organisation. "Notre épreuve pourrait se dérouler soit au cours de la première semaine du mois d'août, entre le 1 et le 9, soit au cours de l'avant-dernière semaine du mois, en fonction de la tenue, ou non, des championnats de Belgique (23/08)", a précisé l'ancien cycliste professionnel, ajoutant qu'il fallait tenir compte de l'avis des villes de départ et d'arrivée des étapes.

Si les premiers contacts pour un changement de date semblent positifs, l'organisation a ajouté que la tenue du Tour de Wallonie ne pourra se concrétiser qu'en fonction de l'avis du CNS. En 2019, la victoire finale était revenue au Liégeois Loïc Vliegen (Circus - Wanty Gobert).