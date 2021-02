Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var débute ce vendredi avec l'attraction Pidcock Cyclisme Julien Gillebert © BELGA

Le van der Poel anglais effectue ce vendredi sa première course sur route comme pro, chez Ineos-Grenadiers.



La tournée française se poursuit. Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, qui débute ce vendredi pour trois étapes, est la quatrième épreuve après La Marseillaise, l’Étoile de Bessèges et le Tour de La Provence. Avec à nouveau un plateau de premier choix.



