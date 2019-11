Le Mur de Grammont, la célèbre montée à la sortie de la ville vers la mythique chapelle, qui constituait le juge de paix du Tour des Flandres jusqu'en 2011 et qui avait été réintégré au parcours en 2017 après cinq ans d'interruption pourrait de nouveau ne plus faire partie du monument du cyclisme flamand l'an prochain. Après un contrat de trois ans liant l'événement à la commune, le bourgmestre Guido De Paedt pense à ne pas rempiler pour l'an prochain.

La raison ? Elle est financière. La commue devait débourser 50 000 euros par an aux organisateurs pour voir passer les coureurs le jour de la course et pour que ceux-ci franchissent le Mur. Mais au conseil communal de Grammont, on estime que ce montant est trop élevé. "C'est évidemment beaucoup d'argent", commente le bourgmestre, interrogé par nos confrères du Laatste Nieuws "En ce moment, nous réfléchissons, au conseil communal, aux différents événements sportifs que nous voulons maintenir et à l'argent que nous voulons débourser pour cela. Nous déciderons dans le courant de la semaine mais la probabilité existe que le Tour des Flandres ne passe plus par notre commune."

Malgré les revenus financiers liés à la visibilité de la course, Grammont pourrait donc se passer du Ronde. À moins que Flanders Classics ne décide de revoir son prix à la baisse pour que l'on puisse voir les coureurs franchir cette terrible difficulté. Réponse en avril prochain.