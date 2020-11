Comme attendu, le Tour Down under est annulé. Le début de la saison cycliste sera perturbé et la première épreuve World Tour de la saison n'aura pas lieu. Remportée par Richie Porte la saison dernière, la course était prévue du 14 au 24 janvier 2021 à Adelaïde,

"Malgré tous nos efforts, c'est avec regret que nous devons annoncer que le Santos Tour Down Under n'aura pas lieu en 2021. Le cyclisme sera malgré tout bien présent dans les rues d'Adelaïde avec un petit festival local en janvier 2021", ont expliqué les organisateurs.

Une autre course WorldTour devant se dérouler en Australie a été annulée: la Cadel Evans Great Ocean Road Race. La course aurait du se dérouler début février à Geelong. Le Belge de la Deceuninck-Quick Step Dries Devenyns avait remporté la course en 2020.