Les organisateurs du Tour du Pays basque, épreuve cycliste du WorldTour, ont annoncé lundi que la course est "reportée à une date ultérieure". L'épreuve devait se tenir du 6 au 11 avril.

"Compte tenu des mesure de prévention et de contention liées au Covid-19, le Tour du Pays basque ne pourra avoir lieu aux dates prévues", ont écrit les organisateurs dans un communiqué. "L'organisation a donc déjà contacté l'UCI (Union Cycliste Internationale) dans le but de déplacer les dates de la course."

Julian Eraso, président de l'OCETA, qui organise la course, précise que "l'organisation a fait l'impossible pour pouvoir maintenir la course. Nous avons présenté aux autorités compétentes le protocole sanitaire anticoronavirus qu'il était prévu d'appliquer. Il s'agissait de mesures très strictes, avec des contrôles de température au niveau des accès à l'organisation et aux cyclistes, des zones fermées au départ et à l'arrivée, la désinfection de toutes les zones et de tous les supports... Cependant étant donné la situation très grave que nous traversons et au vu des derniers événements, nous pensons que le report de l'épreuve est le choix le plus responsable; afin de garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la course, des supporters et de la société en général. La sécurité et la responsabilité avant tout."

En attendant une nouvelle date pour 2020, l'organisation annonce que l'édition 2021 se tiendra du 5 au 10 avril.

Ion Izagirre avait remporté l'édition 2019.