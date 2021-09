Deux ans et demi après la 117e édition, gagnée de main de maître par Philippe Gilbert, Paris-Roubaix va retrouver la lumière, ce dimanche. Et même ce samedi, avec une première édition de la version féminine de la Reine des classiques.

L’Enfer, qui au sortir de l’été et après 903 jours d’hibernation forcée, avait enfilé son habit vert, brille désormais comme un sou neuf, ou presque. L’habituelle dernière reconnaissance du tracé effectuée ce mardi par Thierry Gouvenou, le directeur de course, lui a permis de constater que beaucoup d’entretien a été effectué ces dernières semaines, jours et heures et que ce n’est pas fini.