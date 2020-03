La 25e édition du Triptyque des Monts et Châteaux cycliste (2.2U) ne sera pas organisée aux dates prévues, du 3 au 5 avril, en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19.

Les organisateurs de l'épreuve hennuyère pourraient postposer la course à l'été prochain.

Les organisateurs du Triptyque des Monts et Châteaux, course en trois journées réservée aux coureurs U23, ont indiqué samedi que la 25e édition de leur épreuve, qui se déroule en majeure partie en Hainaut occidental, ne sera pas organisée aux dates prévues, du 3 au 5 avril, en raison de la crise du coronavirus. Une solution est à l'étude pour tenter de pouvoir organiser la course en 2020, notamment au cours de l'été prochain. L'édition 2020 de la course devait se décliner sur trois jours: 3 avril Antoing/Saint-Sauveur, 4 avril Bernissart/Tertre, 5/04 contre-la-montre à Ellezelles et course en ligne entre Ellezelles et Mont-Saint-Aubert. En 2019, la victoire finale était revenue au Danois Mikkel Bjerg devant l'Américain Ian Garrison et le Britannique Thomas Pidcock.