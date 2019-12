Domenico Pozzovivo va continuer sa carrière cycliste chez NTT Pro Cycling.

L'Italien de 37 ans, victime d'un grave accident de la route en août dernier, a paraphé un contrat de deux saisons en faveur de l'ancienne formation Dimension Data. L'équipe de Victor Campenaerts l'a annoncé mardi sur son site officiel.

Grimpeur de poche (1m65), Pozzovivo quitte donc Bahrain Merida où il a évolué en 2018 et 2019. La saison dernière, il a terminé deuxième du Tour d'Oman avant de jouer les lieutenants de luxe sur les routes de Paris-Nice et du Tour d'Italie, notamment pour son leader Vincenzo Nibali, 2e du dernier Giro. Alors qu'il devait disputer le Tour d'Espagne, Pozzovivo a été renversé par une voiture à l'entraînement à la mi-août. Victime de multiples fractures au bras et à la jambe, il a dû se faire opérer à cinq reprises et faire une croix sur la fin de sa saison. "Je voudrais remercier l'équipe, qui me permet de revenir au plus haut niveau", a déclaré Pozzovivo, 18 grands tours à son actif en 15 ans de carrière chez les professionnels. "Ma convalescence se poursuit et je suis confiant quant à la réalisation de ce défi. J'ai hâte de revenir à la compétition." Pozzovivo, qui aussi roulé cinq ans chez AG2R La Mondiale, compte 13 victoires professionnelles à son palmarès, la dernière remontant à une étape du Tour de Suisse en 2017.