Le but est de voir, à terme, le Belge de 28 ans s'illustrer sur la route. "Je suis ravi d'avoir l'opportunité de découvrir le cyclisme sur route", a dit Schuermans, 28 ans, cité par sa nouvelle équipe. "J'ai déjà participé à des courses par étapes afin de me préparer pour des rendez-vous en VTT. Cela avait bien fonctionné et j'avais l'envie d'approfondir cela. Ces dernières années, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire en raison de mes ambitions en VTT aux Jeux Olympiques. Je pense que 2022 est l'année parfaite pour découvrir le cyclisme sur route et voir jusqu'où je peux aller", a ajouté Schuermans. "C'est une nouvelle impulsion à ma carrière et je suis persuadé que la combinaison des deux disciplines va m'aider à grandir comme athlète."

Geert Broekhuizen, manager de l'équipe néerlandaise, s'est lui aussi montré satisfait de cette arrivée. "C'est une aventure passionnante tant pour Jens que pour nous. Nous avons analysé ses données et eu de nombreuses conversations avec lui. Il est doué physiquement et possède de la technique sur le vélo. Nous voyons énormément de potentiel en lui et je suis impatient de voir ce qu'il peut apporter."