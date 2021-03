À la fête vendredi à l’E3, les Deceuninck-Quick Step ont été beaucoup moins en réussite, ce dimanche. Ils n’avaient que Sam Bennett dans le coup décisif. Mais l’Irlandais a lâché prise, après avoir vomi plusieurs fois sur le vélo. "C’est de ma faute, j’avais trop mangé et j’avais trop sur l’estomac dans la dernière heure de course", reconnaissait-il à l’arrivée, où il est apparu éreinté. "C’est une grande déception. Mais je veux revenir sur cette course pour tenter de la gagner à nouveau."







Vermeersch : "Je n’étais pas assez bien au début"

Gianni Vermeersch est en grande forme. Neuvième à Harelbeke, le coureur de Klerken finit dixième à Wevelgem, près de chez lui. "Je n’étais malheureusement pas bien en début de course, j’avais sans doute encore les efforts fournis à Harelbeke dans les jambes" , disait le coureur d’Alpecin-Fenix. "Je voulais me mettre au service de Tim et Jasper (NdlR : Merlier et Philipsen), mais on m’a demandé d’attendre avant de sacrifier mes chances et en effet, dans une course aussi longue tout peut changer. Je me suis senti de mieux en mieux au fil des kilomètres. "

Dans la finale, le coéquipier de Mathieu Van der Poel a pu tirer son épingle du jeu. "C’est quand même dommage d’avoir raté la bonne bordure au début" , disait encore Vermeersch. "Ma condition est bonne et le fait que je me sois senti bien encore après 260 kilomètres est un bon signe pour ce qui nous attend."

Nathan Van Hooydonck : "C’est un couronnement"

Nathan Van Hooydonk a démontré à lui seul que l’équipe Jumbo-Visma n’était pas aussi légère qu’on le pensait pour épauler Wout Van Aert sur les classiques flandriennes. Le neveu du double vainqueur du Tour des Flandres a été particulièrement impliqué dans le succès de son leader et compagnon d’entraînement, de la formation de la bordure décisive jusqu’au sprint. "C’est formidable, un couronnement pour l’énorme travail et les durs entraînements que nous avons effectués , a dit le Campinois. Je ne pensais pas que nous irions au bout, mais on a toujours maintenu un rythme élevé qui a empêché tout retour. Le groupe était un peu trop grand au début, il fallait se battre sans cesse pour garder sa place dans les éventails, mais au fil des côtes, cela a été de mieux en mieux. Wout m’a dit que je ne pouvais pas être lâché au dernier passage au Kemmel. Je me suis battu, je ne voulais pas être le seul lâché. Une fois revenu, je savais que j’irais au bout. Wout est vraiment un super talent, j’avais une entière confiance en lui pour le sprint, même si les autres étaient aussi rapides ."