Iljo Keisse s'est livré à une pose peu élégante sur une photo prise avec une fan. Un geste à connotation sexuelle qui lui a d'ailleurs valu l'exclusion du tour de San Juan, course de reprise en Argentine. Patrick Lefevere a été sollicité par nos confrères du Laatste Nieuws pour réagir à l'affaire: "Bien sûr, je ne suis pas content d'Iljo. C'est une faute et il le sait. Il a payé 80 dollars d'amende et la police a classé l'affaire, mais cette femme continue à en faire toute une histoire. Elle veut de l'argent, non ?"Le bosse duva plus loin: "Si cela ne dépend que de moi, toute l'équipe quitte le Tour de San Juan. Nous allons examiner ce que dit le règlement UCI avant de nous décider". Affaire à suivre...