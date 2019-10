La formation allemande Bora-Hansgrohe aurait proposé au manager flandrien d’échanger le sprinter irlandais Sam Bennett contre le Colombien Alvaro Hodeg.



Si les premiers bruissements de la rumeur de l’arrivée de Sam Bennett chez Deceuninck-Quick Step en 2020 remonte au dernier Tour de France, l’arrivée de l’Irlandais dans les rangs de la formation la plus prolifique de la saison n’est toujours pas conclue. En cause, une situation contractuelle complexe sur laquelle le coureur et son actuel employeur, l’équipe Bora-Hansgrohe, ne s’entendent pas. Pour Raplh Denk, le manager de la structure allemande, Bennett possède toujours un engagement pour 2020. Une position opposée à celle du vainqueur de 13 courses en 2019, qui se pense libre au 31 décembre, et que devra donc arbitrer l’UCI dans les prochaines semaines.

En dépit du flou qui règne autour du dossier, Patrick Lefevere ne semble aucunement perdre son calme. "Je ne suis que le troisième intervenant dans cette affaire, et il faut d’abord que les deux premières se mettent d’accord ou que quelqu’un règle leur litige, a ainsi commenté le Flandrien au site cyclingnews. J’attends donc la décision dans mon fauteuil."

Patrick Lefevere a également confié que l’équipe allemande lui avait proposé d’échanger Bennett (29 ans/ 13 succès en 2019) contre son sprinter colombien Alvaro Hodeg (23 ans/7 succès en 2019).

"Mais j’ai refusé car je ne suis pas intéressé par le commerce de bétail. Nous ne sommes pas dans le foot où on vend et achète des coureurs. Je ne me voyais pas débarquer auprès d’un jeune talent de 23 ans en lui disant qu’il évoluera en 2020 chez Bora-Hansgrohe alors qu’il possède toujours un contrat avec notre équipe."