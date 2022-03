Lefevere: "Le nouvel Eddy Merckx n'est pas Evenepoel mais Pogacar" Cyclisme N. Ch. Le récital de Tadej Pogacar à Tirreno-Adriatico a marqué les esprits. © Belga

Sept victoires en quinze jours de course: tel est le bilan de Tadej Pogacar en ce début de saison. En remportant les deux épreuves par étapes (l'UAE Tour et Tirreno-Adriatico) auxquelles il a pris part, ainsi que la seule course d'un jour qu'il a disputée (les Strade Bianche), le Slovène est en quelque sorte invaincu. La suite, pour lui, ce sont les classiques: Milan-Sanremo, puis A Travers la Flandre, le Tour des Flandres, la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège, où il défendra son titre.



Et alors qu'en début de saison l'annonce de sa participation à toutes ces classiques, et notamment le Tour des Flandres, avait étonné certains, le double vainqueur du Tour est aujourd'hui le favori théorique de chaque course à laquelle il prend part. Y compris Milan-Sanremo, samedi prochain. "Je pense que Pogacar vole, il est dans la condition de sa vie. Il y a deux ans on comparait Remco Evenepoel à Eddy Mercxk, mais ils se sont trompés. En fait, c’est Tadej Pogacar le nouveau Eddy Merckx" a ainsi commenté Patrick Lefevere à l'arrivée de la course des deux Mers.



Le boss de la Quick-Step - Alpha Vinyl semble d'ailleurs décidé à ne pas aligner de pur sprinter à Milan-Sanremo, malgré la grande forme de Fabio Jakobsen. Selon lui, la course sera rendue trop difficile par les Jumbo-Visma et par Pogacar. Faut-il y voir les premiers effets de l'avènement d'un "nouveau Merckx" ?