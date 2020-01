La vie de pensionné n’est finalement pas si pantouflarde…" Dans ce sourire empli de malice dont il aime ponctuer nombre de ses répliques, Patrick Lefevere nous remercie des vœux prononcés à l’occasion de son 65e anniversaire, début janvier. CEO de la formation la plus prolifique des huit dernières saisons qui vient d’ouvrir son compteur à succès 2020 sur le Tour Down Under avec Sam Bennett et désormais consultant au sein du conseil d’administration du Sporting d’Anderlecht, le Flandrien a une définition très personnelle de la retraite. Entretien.

Patrick, votre nouveau statut de retraité vous a beaucoup fait sourire. En quoi cela impactera-t-il votre quotidien ?

"En rien, ou presque. Quand j’ai annoncé que je partais à la pension, il s’agissait pour une moitié d’une blague potache et pour l’autre d’une décision administrative. Je vais continuer à piloter l’équipe Deceuninck-Quick Step exactement de la même manière qu’en 2019 et conserve le même rôle dans l’organigramme. La seule différence, c’est que je percevrai un retour d’un système pour lequel j’ai cotisé durant plus de quarante ans… (rires)"

(...)