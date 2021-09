Le fait que la course ait été durcie a joué en la faveur de Julian Alaphilippe, selon le manager de Deceuninck - Quick-Step, qui a bien évidemment suivi la prestation des Belges avec attention. "Ils ont très bien roulé", a-t-il révélé au micro de VTM. Remco Evenepoel, son poulain, aura notamment joué un rôle clé pour servir Wout Van Aert. Mais Lefevere voit les choses différemment. "C’était au service d’Alaphilippe", a déclaré le manager flandrien, de manière plutôt cynique.



"L’objectif de Remco était de durcir la course. Les Belges ont obtenu la course qu’ils ont demandée, mais il faut faire en sorte de garder quelques cartouches. Ce n’était pas le cas. Wout - que je considère comme un coureur de classe mondiale - a dû lui-même aller chercher Alaphilippe à deux reprises. Ce n’est pas son rôle."