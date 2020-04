Le boss de la Deceuninck-Quick Step n'a pas apprécié les nouvelles de la semaine.

Patrick Lefevere n'y est pas allé de main morte, dans la colonne du Nieuwsblad qui lui est réservée chaque semaine.L'homme fort duparle d'un. D'autant plus que ces deux week-ends bloqués le sont pour faire place au... contre-la-montre par équipes mixtes, un. Difficile de lui donner tort. En ces temps de crises sanitaire mais aussi économique, le cyclisme souffre, lui aussi., reprend Lefevere.Celui qui rappelle que les sponsors font vivre les équipes par des versements mensuels et quedoit actuellement se contenter de quelques posts sur les réseaux sociaux et du Tour des Flandres virtuel, ce dimanche, pour offrir de la visibilité aux marques qui ornent les maillots du Wolfpack. A propos de ce "Ronde" virtuel, Lefevere n'est d'ailleurs pas naïf:Il est certain que bien des choses vont changer, entre l'avant et l'après coronavirus. A commencer, visiblement, par le sens des affaires de Patrick Lefevere.