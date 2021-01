Si la blessure de Remco Evenepoel est l’un des dossiers que Patrick Lefevere suit actuellement de très près, le manager flandrien travaille également déjà intensément sur d’autres thématiques importantes. Invité du podcast Tribune de la VRT lundi soir, il a ainsi confié oeuvrer à la reconduction des contrats de sponsoring puisque ceux-ci arrivent à termes à la fin de cette saison.

"Deceuninck arrrive au bout de son engagement de trois ans, mais nous avons une option pour deux années supplémentaires. Je n’ai pas envie que les choses tardent trop comme pour NTT cet hiver ou même nous il y a trois ans, lorsque nous n’avions pas encore de garanties en août… Si les sponsors n’ont pas encore compris le retour en visibilité que nous leur offrons, je ne sais pas ce qu’il faut. Et je n’ai lu que des bonnes nouvelles dans les journaux économiques sur Deceuninck (rires). Specialized et d’accord pour poursuivre l’aventure et Lidl également mais entre une volonté et une signature, il y a parfois de la marge… Quick Step croit aussi en Remco. S’ils veulent gagner le Tour un jour, c’est sans doute maintenant ou jamais."

Une situation qui a une incidence sur plusieurs contrats liant l’équipe belge à ses coureurs puisque pratiquement tous les coureurs arriveront au terme de leur bail en décembre, compte tenu du fait qu’il n’y a actuellement pas de garantie sur la pérennité de l’équipe. "Avec Alaphilippe par exemple, j’ai toutefois une option jusque 2024. Si je sais m’aligner sur le prix que lui offre une autre équipe et que notre structure continue, alors il reste chez moi. Cela vaut aussi pour Remco (NdlR : jusque 2023), Lampaert et Vansevenant."