Au lendemain de la journée difficile de Remco Evenepoel sur les routes blanches du Giro, Patrick Lefevere a tenu à remettre les choses dans leur juste perspective. "Nous avions débuté ce Giro sans attente particulière pour Remco et la situation n’a pas changé, a confié le manager flandrien. Nous avons vécu onze très belles premières journées mais je n’ai jamais succombé à l’euphorie ambiante. Nous savions que l’étape des Strade Bianche pouvait être dangereuse pour le Brabançon. En 2019, il avait gagné une étape de l’Adriatico Ionica Race mais il y avait aussi une journée qui empruntait des chemins empierrés et il y a avait lâché du temps. Vous ne devez pas oublier qu’il y a quelques années, Remco jouait encore au foot alors que les Colombiens ont l’habitude d’évoluer sur ce genre de surface."



Et de reprendre: "Nous avions prévu de lui organiser des séances avec un Américain issu du MotoGP pour améliorer son pilotage mais cela n’a pas pu se faire cette année. Ce sera pour après la saison. Remco est toujours dans le coup pour le général, mais nous verrons ce qu’il en est lundi soir après une des étapes les plus difficiles du Giro et la difficile journée du Zoncolan samedi. On espère évidemment qu’il pourra atteindre Milan sans trop de dégâts. Ce serait beau s’il pouvait gagner le chrono de clôture. Mais si Remco est épuisé, on le retirera de la course. Au vu de sa position au général, on ne le laissera pas prendre une échappée pour jouer une victoire d’étape, mais ce sera peut être différent dans quelques jours s’il est à 30 minutes du maillot rose…"