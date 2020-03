Strive for five !" L’objectif de remporter les cinq monuments du sport cycliste habite à ce point l’esprit de Philippe Gilbert que le Wallon en a fait un slogan (traduisez "Lutter pour les cinq"). Déjà vainqueur du Tour des Flandres (2017), de Paris-Roubaix (2019), de Liège-Bastogne-Liège (2011) et du Tour de Lombardie (2009 et 2010), l’Ardennais devra patienter encore quelque temps (lire ci-contre) avant d’espérer rejoindre De Vlaeminck, Van Looy et Merckx, les seuls coureurs (tous belges !) à avoir réussi ce tour de force.

