"Laaaa-la-la-la-la-laaaa Phiiii-liii-ppe Giiil-bert ! Laaaa-la-la-la-la-laaaa…"

Entre chenille et farandole, le tube du printemps cycliste 2011 n’a pas pris une ride dans la tête des cinq à six mille personnes qui vécurent, au pied de La Redoute, le succès de l’enfant du pays sur Liège-Bastogne-Liège. Traditionnel lieu de rassemblement des supporters du Remoucastrien, la difficulté la plus mythique de la Doyenne avait pris les allures de Philippeville ce dimanche 24 avril-là.

"Je crois que tous ceux qui ont vécu cette journée dans La Redoute ne sont pas près de l’oublier, rigole aujourd’hui Christian Gilbert, le frère aîné du dernier Belge vainqueur de l’épreuve. Il y avait un enthousiasme fou autour de Philippe dans la foulée de son triplé Flèche brabançonne-Amstel-Flèche wallonne. Nous avions d’ailleurs rempli cinq cars entiers avec des supporters désireux de recouper le parcours de la course en quatre endroits avant de vivre la finale sur les pentes de l’ascension aqualienne. À titre personnel, sa performance sur les précédentes courses m’apparaissait déjà tellement hors-norme que je n’osais pas vraiment croire en un succès sur ce qui constituait la course dont Phil avait toujours rêvé… Pour tout vous dire, quatre jours plus tôt, je ne m’étais même pas déplacé à Huy pour la Flèche car j’étais alors convaincu que, même s’il possédait alors des jambes de feu, Philippe ne pourrait prétendre à mieux qu’un top 10… (rires)"