L’Italie, c’est mon petit paradis, c’est ici que j’ai écrit les plus belles lignes de mon palmarès !"

Lâchés à l’ombre de la sublime Piazza del Campo de Sienne il y a très précisément dix ans, les mots de Philippe Gilbert résonnent comme ceux d’un esthète de la victoire. Un peu plus de quatre mois après avoir enlevé son second Tour de Lombardie, le Liégeois vient de franchir en vainqueur la ligne de l’une des plus belles arrivées du monde. Sa deuxième victoire de la saison, déjà, après un premier bouquet glané lors de l’étape inaugurale du Tour d’Algarve.