Les 3 grands et les classiques: saison 2, épisode 1 Cyclisme Eric de Falleur

Alaphilippe, Van Aert et van der Poel s’étaient quittés au Tour des Flandres, ils se retrouvent ce samedi sur les routes blanches des Strade Bianche pour un nouveau combat de titans. Le premier d’une longue série !



Un peu moins de cinq mois après leur dernière rencontre commune, au Tour des Flandres, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert se retrouvent ce samedi à l’occasion des 15es Strade Bianche. En un an, les trois hommes sont devenus les véritables épouvantails en ce qui concerne les courses d’un jour, en tout cas. Tout l’hiver, les observateurs n’ont cessé de les ériger en futurs dominateurs des classiques. La course italienne sera le premier des quatre rendez-vous majeurs où l’on devrait les retrouver ensemble.



(...)