L’ancien vainqueur du Tour de France va faire trois séances de 12h sur Zwift pour soutenir les soins de santé britanniques.

Les coureurs cyclistes continuent de réaliser des bonnes actions dans cette crise du coronavirus. Après les coureurs qui se transforment en livreurs de courses pour les personnes âgées ou ceux qui ne peuvent se rendre dans les pharmacies ou dans les magasins, comme Dylan Groenewegen, Julien D’Hoore ou Davide Martinelli, après les ventes aux enchères de plusieurs personnalités de la Petite Reine (Albero Contador, Bernard Hinault et d’autres…), c’est autour de Geraint Thomas de prendre le relais. Avec une autre idée. L’ancien vainqueur du Tour de France va se lancer dans trois très longues séances de rouleau. En espérant récolter des fonds pour le service de santé britannique.

"Pour montrer mon soutien aux services hospitaliers, je vais rouler trois fois douze heures sur mon rouleau", commente, sur sa page Instagram, le coureur de la formation INEOS. "Soit trois longues séances dans mon garage, sur la plateforme Zwift. Ce sera mercredi, jeudi et vendredi, à partir de 7h30 chaque fois. Vous pourrez m’accompagner sur Zwift ou me regarder dans rmon garage. Et j’espère que des personnes pourront faire une petite donation pour une grande cause."

Avant d’ajouter, avec son humour habituel : "Personne ne veut faire ces 36 heures avec moi ?"