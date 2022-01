Trois fois le Mur pour la 25e Flèche wallonne femmes

"Ce sera la 25e édition, on veut marquer le coup pour cette course pionnière du circuit femmes. On a le retour de la côte de Cherave et on leur fait faire deux boucles du circuit local (NdlR : de 31,2 km). Cela veut dire qu’elles monteront le Mur de Huy à trois reprises. D’ailleurs, les 115 derniers kilomètres seront les mêmes que ceux des hommes", analyse Jean-Michel Monin, qui s’occupe du parcours des classiques ardennaises chez ASO. 25e Flèche wallonne féminine

Date : mercredi 20 avril. Distance : 133,4 km. Départ : Huy - Grand-Place à 8 h 40. Arrivée : Huy - Mur de Huy vers 12 h. 8 côtes : Km 65,4 - Cherave, 1,3 km à 8,1 % ; km 71,1 - Mur de Huy, 1,3 km à 9,6 % ; km 83,8 - Ereffe, 2,1 km à 5 % ; km 96,5 - Cherave, 1,3 km à 8,1 % ; km 102,2 - Mur de Huy, 1,3 km à 9,6 % ; km 114,9 - Ereffe, 2,1 km à 5 % ; km 127,7 - Cherave, 1,3 km à 8,1 % ; km 133,4 - Mur de Huy, 1,3 km à 9,6 %.

La Flèche partira de Blégny

"On part de Blégny, sur le site minier, siège du Royal Club Pesant liégeois, notre partenaire sportif, poursuit l’ancien champion olympique. On va vers Aubel, Battice, Pepinster et la première des onze côtes à Tancrémont puis les Forges. Ensuite, on remonte vers Huy par Hamoir Ouffet et la course entre sur le circuit à Pont-de-Bonne pour enchaîner les trois montées du circuit, Ereffe, Cherave et le Mur de Huy, escaladées trois fois chacune. Après deux ans, où elle avait été remplacée à cause de travaux par la côte du chemin des Geuses, la côte de Cherave revient. Son sommet est plus proche du Mur."

86e Flèche wallonne

Date : mercredi 20 avril. Distance : 202,1 km. Départ : Blegny - Blegny-Mine à 11h15. Arrivée : Huy - Mur de Huy vers 16h30. 11 Côtes : km 44,2 - Tancrémont, 2,6 km à 5,9 % ; km 55,1 - Les Forges, 1,3 km à 7,8 % ; Km 121,3 - Ereffe, 2,1 km à 5 % ; Km 134,1 - Cherave, 1,3 km à 8,1 % ; km 139,8 - Mur de Huy, 1,3 km à 9,6 % ; km 152,5 - Ereffe, 2,1 km à 5 % ; km 165,2 - Cherave, 1,3 km à 8,1 % ; Km 170,9 - Mur de Huy, 1,3 km à 9,6 % ; km 183,6 - Ereffe, 2,1 km à 5 % ; km 196,4 - Cherave, 1,3 km à 8,1 % ; Km 202,1 - Mur de Huy, 1,3 km à 9,6 %.

LBL dames : le parcours est musclé cette année encore

"Après les côtes de Desnié et du Rosier l’an passé, on a ajouté la côte de Mont-le-Soie avant Wanne, dit encore Monin. On le fera un jour prochain, mais on garde encore le Stockeu pour une prochaine édition. Au départ, on a raccourci la boucle à Bastogne. À partir de la Haute Levée, le parcours est identique à celui des hommes."

6e Liège-Bastogne-Liège femmes Date : dimanche 24 avril. Distance : 142,1 km. Départ : Bastogne - Place McAuliffe à 8 h 40. Arrivée : Liège - Quai des Ardennes vers 12 h 15. 7 Côtes : km 55,3 - Mont-le-Soie, 1,7 km à 7,9 % ; km 63,6 - Wanne, 3,6 km à 5,1 % ; km 72 - Haute-Levée, 2,2 km à 7,5 % ; km 86,2 - Rosier, 4,4 km à 5,9 % ; km 99,5 - Desnié, 1,6 km à 8,1 % ; km 112,7 - La Redoute, 2 km à 8,9 % ; km 128,7 - Roche-aux-Faucons, 1,3 km à 11 %

Doyenne : départ du quai des Ardennes et exit les Forges

"Le départ ne se fera pas de la place Saint-Lambert, en raison des travaux du tram. On partira du quai des Ardennes où on reviendra après une vraie boucle de 255 km et dix côtes. La côte de Mont-le-Soie s’est ajoutée désormais à la trilogie Wanne-Stockeu-Haute Levée. On a changé une portion de trois kilomètres, là où Greg Van Avermaet avait chuté en 2020, ça diminue les obstacles et donc les risques. Plus loin, après le Rosier, la côte de Desnié, introduite l’an dernier, est maintenue en remplacement du Maquisard. Dans la finale, il n’y aura pas, cette fois, les Forges qu’on ne peut monter. C’est surprenant, puisqu’on l’aura gravie dans la Flèche, quatre jours plus tôt. L’approche des Forges aurait été différente le dimanche dans la Doyenne de ce qu’elle aura été le mercredi. À Liège-Bastogne, après le Hornay, une vraie côte mais qu’on ne reprend plus dans le prix des côtes parce qu’au sommet, il y a un terre-plein central, on prend une petite route pour arriver au pied des Forges via une épingle à gauche. Cette petite route a été sinistrée lors des inondations de juillet. On ne peut pas l’emprunter. Lors de la Flèche, on arrive par l’autre côté depuis Louvegné. Ça va donner plus d’importance à La Redoute même si tout se joue dans la Roche-aux-Faucons qui, d’usante, est devenue décisive. On garde le même final qui nous a satisfaits ces dernières années. C’est virevoltant, cela descend lentement, avec des portions qui obligent à la relance. Ça maintient le suspense, ce n’est pas une descente pentue faite de longues lignes droites."

108e Liège-Bastogne-Liège Date : dimanche 24 avril. Distance : 254,7 km. Départ : Liège - Quai des Ardennes à 10 h. Arrivée : Liège - Quai des Ardennes vers 16 h 45. 10 Côtes : km 74,3 - La Roche-en-Ardenne, 2,8 km à 6,2 % ; km 121,7 - Saint-Roch, 1 km à 11,2 % ; km 165,5 - Mont-le-Soie, 1,7 km à 7,9 % ; km 173,8 - Wanne, 3,6 km à 5,1 % ; km 180,4 - Stockeu, 1 km à 12,5 % ; km 184,6 - Haute-Levée, 2,2 km à 7,5 % ; km 198,8 - Rosier, 4,4 km à 5,9 % ; km 212,2 - Desnié, 1,6 km à 8,1 % ; km 225,3 - La Redoute, 2 km à 8,9 % ; km 241,4 - Roche-aux-Faucons, 1,3 km à 11 %.